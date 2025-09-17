إعلان

7 قضايا مخدرات وتهريب بضائع.. جهود قطاع أمن المنافذ في 24 ساعة

02:13 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع، و3 قضايا خاصة بحيازة وتهريب مواد وأقراص مخدرة، إضافة إلى 3022 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 47 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 211 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها لإحكام السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بالبلاد.

وزارة الداخلية جرائم التهريب الإجراءات الجمركية
