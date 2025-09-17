7 قضايا مخدرات وتهريب بضائع.. جهود قطاع أمن المنافذ في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع، و3 قضايا خاصة بحيازة وتهريب مواد وأقراص مخدرة، إضافة إلى 3022 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 47 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 211 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها لإحكام السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بالبلاد.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة