الأمن الاقتصادي يضبط 469 قضية ضرائب وجمارك في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 469 قضية متنوعة، أبرزها في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وقضايا تحري مدين لمصلحة الضرائب.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لمختلف صور الجريمة.

