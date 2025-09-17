مصرع موظف بحادث دهس في النزهة والداخلية تكشف التفاصيل

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر مواطن من اصطدام قائد سيارة ميكروباص بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التي أودت بحياته قبل أن يفر هاربًا.

وتبين بالفحص أن قسم شرطة النزهة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول جثمان موظف مقيم بدائرة قسم عين شمس متوفيًا متأثرًا بإصابته جراء حادث تصادم أثناء عبوره الطريق.

وأكد والد الضحية، المقيم بدائرة قسم الزيتون، أن سيارة ميكروباص صدمت نجله أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم، ما أسفر عن وفاته في الحال، بينما لاذ قائد المركبة بالفرار.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد وضبط الميكروباص وقائده، المقيم بدائرة قسم المرج، والذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفًا من اعتداء الأهالي عليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضا:

مصدر أمني: حجم غسيل الأموال في بعض قضايا صناع المحتوى تجاوز ربع مليار جنيه

جريمة قتل في موقف "التجمع".. قصة مقتل موظف تدخل للدفاع عن فتاة من التحرش

انتقام مجنون.. أسرار جريمة غريبة نفذها بائع ضد زوجته في إمبابة

قضية حبيبة الشماع تعود للواجهة من جديد.. ما القصة؟