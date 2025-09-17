32 متهمًا في قضية "خلية الهرم الجديدة" أمام القضاء اليوم | تفاصيل

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، محاكمة 32 متهمًا في القضية رقم 69091 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الهرم الجديدة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضيا عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى خلال الفترة من عام 2002 وحتى 25 يوليو 2023 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الدعوة لتعطيل الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف القانون مع علمهم بأغراضها، فيما أسندت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب.

