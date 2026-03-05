أرسلت وزارة الداخلية القطرية تنبيهًا عاجلًا للمواطنين والمقيمين في الدولة، اليوم الخميس، حذرت فيه من ارتفاع مستوى التهديد الأمني، في خضم الهجمات الإيرانية عليها.

ودعت الوزارة الجميع إلى البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ، قائلة: ""مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة".

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية لتجنب أي مخاطر محتملة.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية عن التعرض لهجوم صاروخي صباح الخميس مع سماع صدى أصوات الانفجارات في جميع أنحاء العاصمة الدوحة.