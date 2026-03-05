إعلان

تنبيه قطري عاجل للمواطنين: مستوى التهديد مرتفع.. ابتعدوا عن النوافذ

كتب : أحمد جمعة

12:25 م 05/03/2026

وزارة الداخلية القطرية

أرسلت وزارة الداخلية القطرية تنبيهًا عاجلًا للمواطنين والمقيمين في الدولة، اليوم الخميس، حذرت فيه من ارتفاع مستوى التهديد الأمني، في خضم الهجمات الإيرانية عليها.

ودعت الوزارة الجميع إلى البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ، قائلة: ""مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة".

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية لتجنب أي مخاطر محتملة.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية عن التعرض لهجوم صاروخي صباح الخميس مع سماع صدى أصوات الانفجارات في جميع أنحاء العاصمة الدوحة.

إيران وأمريكا الحرب على غيران هجمات على الخليج الداخلية القطرية

