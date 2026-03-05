ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 5-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4833 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6214 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7250 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8285 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 58000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 257663 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 414250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28% إلى نحو 5154 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.