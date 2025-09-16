ضبط ترزي حاول سرقة هاتف فتاة في الدقهلية

القاهرة - مصراوي:

كشفت المباحث كواليس مقطع فيديو متداول يظهر خلاله شاب يحاول سرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات أثناء سيرها بأحد شوارع الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة منية النصر بالدقهلية من صاحبة الحساب الذي نشر الفيديو، أفادت فيه بتضررها من نجل عمها لمحاولته سرقة هاتفها المحمول عنوة أثناء سيرها في أحد شوارع القرية محل إقامتها، إلا أنه فشل في ذلك ولاذ بالهرب.

وبتتبع المتهم، تمكنت القوات من ضبطه، وتبين أنه يعمل ترزي ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو.