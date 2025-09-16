إعلان

كشف ملابسات فيديو "موتوسيكل المخدرات" في الهرم

06:13 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المتهمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

في مشهد أشبه بأفلام الأكشن، شخصان على دراجة نارية يجوبان شوارع الهرم، لا بهدف التوصيل السريع بل لترويج السموم البيضاء.

مقطع فيديو انتشر على السوشيال ميديا كشف المستور، وكان بداية الخيط لسقوطهما في قبضة الشرطة.

وحدة مباحث الهرم بقيادة المقدم مصطفى الدكر كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين يستقلان دراجة نارية أثناء ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

الفحص والتحريات قادت سريعًا لضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، ويقيمان بنفس الدائرة وأمكن ضبطهما

وبحوزتهما كمية من مخدر البودر، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، إلى جانب الدراجة النارية المستخدمة في الترويج، تبين أنها بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخدرات بودر الجيزة الهرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة