كشف ملابسات فيديو "موتوسيكل المخدرات" في الهرم

كتب - محمد شعبان:

في مشهد أشبه بأفلام الأكشن، شخصان على دراجة نارية يجوبان شوارع الهرم، لا بهدف التوصيل السريع بل لترويج السموم البيضاء.

مقطع فيديو انتشر على السوشيال ميديا كشف المستور، وكان بداية الخيط لسقوطهما في قبضة الشرطة.

وحدة مباحث الهرم بقيادة المقدم مصطفى الدكر كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين يستقلان دراجة نارية أثناء ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

الفحص والتحريات قادت سريعًا لضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، ويقيمان بنفس الدائرة وأمكن ضبطهما

وبحوزتهما كمية من مخدر البودر، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، إلى جانب الدراجة النارية المستخدمة في الترويج، تبين أنها بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.