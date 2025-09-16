مخرج سينمائي يتهم خادمته بسرقة نصف مليون جنيه من شقته بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

قصة غريبة خرجت من كواليس الفن إلى مسرح الجريمة، مخرج سينمائي شهير حرر بلاغًا يتهم فيه خادمته بسرقة مبلغ ضخم من قلب شقته بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأت الواقعة حين فوجئ المخرج باختفاء مبلغ مالي كبير من عملة أجنبية، تصل قيمته إلى نصف مليون جنيه تقريبًا، من داخل شقته بأكتوبر. لم يتردد المخرج "م.ا." في اتهام خادمته، ليحرر بلاغًا رسميًا ضدها، متهمًا إياها بسرقة المبلغ.

من جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص البلاغ، والبحث عن المشكو في حقها لاستجوابها والوقوف على ملابسات الواقعة.