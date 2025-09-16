مطبخ يتحول لمحرقة.. الفصل الأخير في حياة سيدة ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

ليلة حزينة تحولت فيها رائحة الطعام إلى دخان كثيف ورائحة احتراق. في دقائق معدودة، التهمت ألسنة اللهب جدران شقة صغيرة ببولاق الدكرور، لتحولها إلى جحيم وتنهي حياة ربة منزل بريئة.

منطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة شهدت مأساة إنسانية بعدما لقيت ربة منزل مصرعها حرقًا إثر اندلاع حريق مروع في شقتها أثناء إعداد الطعام.

التحريات أوضحت أن السبب وراء الكارثة كان تسربًا غازيًا من الأسطوانة أثناء تشغيلها، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة هائلة التهمت محتويات الشقة بالكامل.

وسط صرخات الجيران ومحاولاتهم المستميتة لإنقاذها، كانت النيران أسرع، لتنتهي الحكاية بخسارة مؤلمة، روح غادرت الحياة في لحظة مأساوية.