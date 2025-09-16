إعلان

انتقام مجنون.. أسرار جريمة غريبة نفذها بائع ضد زوجته في إمبابة

05:28 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

تفحم شقة سكنية - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

ليلة مشتعلة في إمبابة، النيران التهمت شقة كاملة وسط ذهول الجيران لكن المفاجأة لم تكن في الحريق نفسه، بل في سر غريب كشفته تحريات المباحث الزوج أشعل النار بنفسه.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل واقعة حريق داخل شقة بمنطقة إمبابة، حيث اندلعت النيران في صالة الشقة والتهمت محتوياتها بالكامل.

التحريات التي أشرف عليها العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال بينت أن مالك الشقة أشعل النار عمدًا داخل صالة منزله، مدعيًا أن زوجته هي من تسببت في الحريق بعد نركها عش الزوجية وتوجهت إلى منزل أهلها.

لكن المفاجأة ظهرت سريعًا، إذ تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بهدف إلصاق التهمة بزوجته.

