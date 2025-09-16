الداخلية توزع حقائب مدرسية على الفئات الأكثر احتياجًا

القاهرة - مصراوي:

جهزت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمناسبة العام الدراسى الجديد.

ويأتى ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمختلف المحافظات ، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.