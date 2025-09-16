إعلان

بينها قطر.. 16 دولة تطالب بحماية "أسطول الصمود العالمي"

05:02 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

أسطول الصمود العالمي

وكالات

أعرب وزراء خارجية 16 دولة، بينها قطر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل، في بيان مشترك عن قلق بلادهم بشأن سلامة "أسطول الصمود العالمي".

ودعا وزراء خارجية 16 دولة جميع الأطراف للامتناع عن القيام بأي عمل عنيف ضد "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة.

وأكد البيان المشترك الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن أي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للمشاركين في "أسطول الصمود" والاعتداء على السفن أو الاحتجاز غير القانوني "سيفضي إلى المساءلة".

وفجر الاثنين، أنطلق جميع سفن أسطول الصمود العالمي من ميناء بنزرت (شمالي تونس) باتجاه غزة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني منذ 18 عامًا.

أسطول الصمود العالمي قطر تركيا إندونيسيا
