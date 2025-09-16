إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي مجموعة على عامل بمحطة وقود بالبحيرة

04:35 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المتهمين

background

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي عدد من الأشخاص على عامل بمحطة وقود بمحافظة البحيرة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون من عامل بمحطة وقود، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، بتضرره من 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، إثر مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بعد أن اصطدم أحدهم بمركبة التوك توك التي يقودها العامل عند دخوله لمحطة الوقود.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهم عاملان وسائق، مقيمون بدائرة المركز، وبحوزتهم الأداة المستخدمة في الواقعة (عصا خشبية)، واعترفوا بارتكابهم الواقعة كما ورد.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

