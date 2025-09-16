إعلان

12 يومًا من البحث.. انتشال جثة الطفلة شيماء بعد غرقها في النيل

03:29 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

جثة - أرشيقية

كتب- صابر المحلاوي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طفلة من نهر النيل بعد 12 يومًا من غرقها في مدينة البدرشين، حيث جرفها التيار حتى منطقة بولاق أبو العلا، وتم العثور عليها هناك.

تلقى مديرية أمن الجيزة بلاغًا بتعرض طفلة للغرق في نهر النيل بإحدى قرى البدرشين. وكشفت تحريات رجال المباحث أن الضحية، وتبلغ من العمر 15 عامًا، اختل توازنها وسقطت في النهر، مما أسفر عن مصرعها لعدم إجادتها السباحة.

استعانت الأجهزة الأمنية برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث لمدة 12 يومًا، حتى تم العثور على جثة الطفلة اليوم الثلاثاء، حيث جرى انتشالها ونقلها إلى مشرحة زينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

قوات الإنقاذ النهري غرق النيل مدينة البدرشين
