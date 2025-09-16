عاطل يعتدي بسلاح أبيض على طبيب حاول إنقاذ فتاة في "توك توك" بالجيزة
03:10 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد مستقلي مركبة "توك توك" يعتدي على قائد سيارة بالسب والتلفظ بألفاظ نابية، فضلًا عن إحداث تلفيات بمركبته مستخدمًا سلاحًا أبيض.
بالفحص، تبين أن الواقعة لم يرد بشأنها أي بلاغات رسمية، وتمكنت التحريات من تحديد هوية المجني عليه، طبيب بيطري، الذي أوضح أنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الطالبية بتاريخ 9 الجاري، فوجئ بفتاة تستغيث من داخل "توك توك"، فقام بإيقاف المركبة ومحاولة توثيق الموقف عبر هاتفه، ليترجل أحد مستقليها ويعتدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته باستخدام سلاح أبيض.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط "التوك توك" وقائده، إضافة إلى مستقليه (عاطل له معلومات جنائية وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم – وإحدى الفتيات). وبمواجهتهم أقروا بوقوع مشادة كلامية بينهم داخل المركبة، وفوجئوا بقيام الطبيب بمحاولة استيقافهم وتصويرهم، ما دفع العاطل للتعدي عليه اعتراضًا على ذلك.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
