طفل يقود "توك توك" ويصطدم بسيارة ويتشاجر مع صاحبها في المنيا | فيديو

كتب– علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلًا يقود مركبة "توك توك" ويصطدم بسيارة أحد الأشخاص محدثًا تلفيات بها، قبل أن يتعدى عليه بالسب في محافظة المنيا.

بالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.

كما تم ضبط مالك المركبة، وهو خال الطفل، مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بأنه ترك "التوك توك" لنجل شقيقته للعمل عليه.

جرى التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومالكها.

