3 شباب يستدرجون مسنًا ويصورونه عاريًا ويسرقون سيارته بأكتوبر

11:49 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق في واقعة اتهام 3 شباب بممارسة أفعال مخلة مع رجل مُسن داخل شقته، قبل أن يقوموا بتصويره في أوضاع عارية وسرقة سيارته.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجني عليه، أكد خلاله أنه تعرض للاستدراج من قبل المتهمين، الذين اعتدوا عليه بممارسة الفجور وصوروه خلسة، ثم استولوا على سيارته وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال الضحية، وأمرت بحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث، مع عرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

النيابة العامة مدينة 6 أكتوبر سرقة
