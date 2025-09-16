كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة تفاصيل واقعة ضبط طالب بكلية نظم ومعلومات، لاتهامه بتزوير وترويج العملات الأجنبية والمصرية بعد قيامه بطباعتها داخل منزله باستخدام أدوات وأجهزة مخصصة لذلك.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام المتهم بتزوير العملات وترويجها بين المواطنين، وعلى الفور شُكِّلت قوة أمنية تمكنت من ضبطه.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، عُثر بحوزة الطالب على 23 ألف دولار مزيف من فئة المائة، و88 ألف جنيه مصري مزيف من فئة المائة، إضافة إلى ورقة فئة 200 مزيفة، بجانب طابعة ألوان ومقص ومسطرة وأوراق بيضاء استخدمها في عملية التقليد.

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات حول مصدر ترويجه لتلك العملات، وضبط المتعاملين معه.