خلال ساعات.. محاكمة 10 متهمين في قضية "خلية لجان العمل النوعي"

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان العمل النوعي".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضِياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2011 وحتى 19 يوليو 2020، بدائرتي القاهرة والفيوم، انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بانضمامهم إلى جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.

كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بتوفير وحيازة وإمداد الجماعة بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار متطرفة وتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، فيما نسبت للمتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع تهم حيازة ذخائر بقصد استعمالها في أعمال تخل بالأمن العام.