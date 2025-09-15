إعلان

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 25 متهمًا بـ"خلية القطامية" لـ12 نوفمبر

03:55 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

قفص الاتهام - ارشيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب– صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، المعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالقطامية"، لجلسة 12 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضيا عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية منذ عام 2015 وحتى 2024، تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم باقي المتهمين للجماعة رغم علمهم بأغراضها.
كما واجه بعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات تروج لأفكار الجماعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية القطامية مجمع محاكم بدر قرار قضائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم