قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 25 متهمًا بـ"خلية القطامية" لـ12 نوفمبر
03:55 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب– صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية، المعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالقطامية"، لجلسة 12 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضيا عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية منذ عام 2015 وحتى 2024، تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم باقي المتهمين للجماعة رغم علمهم بأغراضها.
كما واجه بعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات تروج لأفكار الجماعة.
