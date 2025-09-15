تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ"خلية المرج" الإرهابية لـ14 أكتوبر

كتب– صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الإرهابية"، لجلسة 14 أكتوبر المقبل للاطلاع.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.