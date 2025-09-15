بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في القاهرة | فيديو

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله تعدي عدد من الأشخاص على آخر بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن مشاجرة نشبت بين طرفين؛ الأول عاطل "له معلومات جنائية" ومصاب بجروح متفرقة بالجسم، والثاني أقاربه 3 أشخاص (أحدهم له معلومات جنائية) وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة قيام الطرف الثاني بمعاكسة شقيقة الطرف الأول، وحين عاتبهم على ذلك، اعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الجريمة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.