تعدى على مواطن لمعاتبته.. ضبط سائق "ميني باص" سار عكس الاتجاه بالجيزة

11:13 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

المتهم

كتب - علاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصور، يتضمن قيام قائد سيارة "ميني باص" بالسير عكس الاتجاه والتعدي على قائد مركبة أخرى بالسب وإحداث تلفيات بها بمنطقة 6 أكتوبر في الجيزة، اعتراضًا على قيامه بتصويره.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة.
تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ضبط سائق سير عكس الاتجاه الاعتداء على مواطن
