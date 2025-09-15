المرور: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية وكشف 135 حالة تعاطي مخدرات خلال يوم

كتب - علاء عمران:

كثّفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 114 ألفًا و803 مخالفات مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث بالهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما أسفرت الحملات عن فحص 2105 سائقين، وتبيّن إيجابية 127 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1153 مخالفة مرورية، وفحص 167 سائقًا تبيّن إيجابية 8 حالات لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 14 محكومًا عليهم صادر ضدهم 22 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 4 مركبات مخالفة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.