"شادي" يرفع دعوى طلاق: مراتي معشمة ابن الجيران بالزواج

كتبت- فاطمة عادل:

أقام "شادي.م"، 33 عامًا، دعوى طلاق شقاق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يتهم فيها زوجته بخيانته معنويًا بعد أن اكتشف تواصلها المستمر مع ابن الجيران ووعدها له بالزواج.

وقال الزوج في دعواه: "مراتي معشمة ابن الجيران بالجواز، وبتكلمه في التليفون كأني مش موجود، ولما واجهتها قالتلي هزار ومالوش لازمة".

وأوضح "شادي" أنه تزوج بعد قصة حب قصيرة قبل 4 سنوات، وكان يرى في زوجته شريكة حياته التي ستبني معه بيتًا وأسرة مستقرة، لكن مع مرور الوقت ظهرت تصرفات غريبة من كثرة المكالمات والرسائل، لتتضح الحقيقة بعد أن سمع بنفسه وعدها لابن الجيران البالغ من العمر 18 عامًا بالزواج.

وأضاف الزوج: "حسيت إن كرامتي اتكسرت، إزاي حب عمري يعمل كده؟.. ولما واجهتها أنكرت وقالتلي هزار، لكن المكالمات المتكررة أكدتلي إنها مش محافظة على بيتها ولا على صورتي قدام الناس".

وأشار "شادي" إلى أنه حاول إصلاح الأمر ومنحها فرصة، إلا أن استهتارها دفعه لطلب الانفصال: "أنا مش طالب غير كرامتي.. لكن أهلها هددوني، فاضطريت ألجأ للمحكمة"، لافتًا إلى أن دعواه المقيدة برقم 743 لسنة 2024 مازالت منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.