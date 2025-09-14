إعلان

تفاصيل العثور على جثة شاب سقط من علو بالجيزة

03:07 م الأحد 14 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل أحد العقارات بمنطقة العمرانية الغربية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات المتواجدة بمكان الواقعة، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، ومعرفة تفاصيلها.

البداية عندما ورد بلاغ عن سقوط المتوفي في ظروف غامضة بشارع الثلاثيني بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط الشخص من علو، حيث تقوم النيابة بالاستماع إلى أقوال شهود العيان، والبحث في ملابسات الواقعة لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

حرر محضر بالواقعة، مع استمرار التحريات تحت إشراف مديرية أمن الجيزة لتحديد كافة الملابسات المتعلقة بالحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة جثة شاب العثور على جثة العمرانية الأجهزة الامنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام