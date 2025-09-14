تفاصيل العثور على جثة شاب سقط من علو بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل أحد العقارات بمنطقة العمرانية الغربية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات المتواجدة بمكان الواقعة، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، ومعرفة تفاصيلها.

البداية عندما ورد بلاغ عن سقوط المتوفي في ظروف غامضة بشارع الثلاثيني بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط الشخص من علو، حيث تقوم النيابة بالاستماع إلى أقوال شهود العيان، والبحث في ملابسات الواقعة لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

حرر محضر بالواقعة، مع استمرار التحريات تحت إشراف مديرية أمن الجيزة لتحديد كافة الملابسات المتعلقة بالحادث.