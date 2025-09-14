الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سائق بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، أظهر تعدي أحد الأشخاص على مواطن بعصا خشبية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد الشخص المصاب الظاهر في الفيديو، وهو سائق، وبسؤاله أفاد بأنه حال سيره مترجلاً بالمنطقة حدثت بينه وبين أحد الأشخاص مشاجرة، تعدى خلالها الأخير عليه بعصا خشبية محدثاً إصابته بكدمة في الوجه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل، وبحوزته العصا المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.