إعلان

الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سائق بالجيزة

02:33 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الاعتداء على سائق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، أظهر تعدي أحد الأشخاص على مواطن بعصا خشبية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد الشخص المصاب الظاهر في الفيديو، وهو سائق، وبسؤاله أفاد بأنه حال سيره مترجلاً بالمنطقة حدثت بينه وبين أحد الأشخاص مشاجرة، تعدى خلالها الأخير عليه بعصا خشبية محدثاً إصابته بكدمة في الوجه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل، وبحوزته العصا المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية الاعتداء على سائق الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام