تخفيضات تصل لـ40%.. الداخلية تطرح الأدوات والمستلزمات المدرسية استعدادًا للعام الدراسي

12:36 م الأحد 14 سبتمبر 2025

مبادرة كلنا واحد

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، من خلال 2931 منفذًا وفرعًا للسلاسل التجارية والمكتبات المشاركة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1150 منفذًا متحركًا وثابتًا لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

