الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قاربت 4 ملايين جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استمرارًا للضربات الأمنية التي تستهدف تجفيف منابع المضاربة غير المشروعة بالعملة، لما تمثله من خطورة على الاقتصاد القومي.

