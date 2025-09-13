الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على سائق وفتاتين في الإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي بالضرب على سائق سيارة أجرة وفتاتين بصحبته بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى حدوث مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بين طرف أول: (سائق – شقيقته – كريمتها)، وطرف ثان: (عاطل)، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات بينهم، قام خلالها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول وتمزيق ملابس السائق.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.