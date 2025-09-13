كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط زوجين بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 70 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين، وهما عنصر جنائي وزوجته مقيمان بالقاهرة، حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإيهام المحيطين بأن الأموال ناتجة عن أعمال مشروعة.

وبالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تم ضبط الممتلكات المتحصلة من النشاط الإجرامي والتي قدرت قيمتها بنحو 70 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالة المتهمين للنيابة المختصة.

وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.



اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية