ادعاءات إخوانية.. مصدر أمني يكشف حقيقة شائعة مقتل قيادي أمني



كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقتل أحد القيادات الأمنية داخل مسكنه.

وأكد المصدر أن ما نُشر عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية وعناصرها بالخارج لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب وترويج الشائعات، في دلالة واضحة على حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة.

اقرأ أيضا:

