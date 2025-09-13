كتب- علاء عمران:



اختتمت أكاديمية الشرطة فعاليات دورة تدريبية جديدة للضباط والضابطات بوزارة الداخلية، حول "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).



الدورة عُقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025 بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية، وهدفت إلى رفع كفاءة الكوادر الأمنية وتأهيلهم على القواعد الدولية الخاصة بمعاملة النزلاء بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.



تضمن البرنامج محاور عدة، أبرزها: الإطار القانوني لقواعد مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح وفق المعايير الدولية، إضافة إلى آليات إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع.



وفي ختام الفعاليات، أعرب خبراء مكتب الأمم المتحدة عن تقديرهم للتعاون المستمر مع وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة في دعم برامج التدريب والتأهيل.



