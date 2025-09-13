فيديو صادم.. ضبط شاب تحرش بسيدة على دراجة نارية في الشرقية

كتب- أحمد أبو النجا:



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تحرشه بسيدة أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز منيا القمح في الشرقية.



وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو "بدون لوحات معدنية"، وضبط قائدها (عامل – مقيم بدائرة المركز).



وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



