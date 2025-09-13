فيديو يفضح الجريمة.. سقوط عصابة "توك توك" في قبضة الشرطة بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء سرقة مركبة "توك توك" متوقفة بأحد شوارع الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 سبتمبر الجاري تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من سائق، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به أثناء توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطل وسائق – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور). وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا ببيع المركبة لعميلهما سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها وسلاح ناري "فرد خرطوش".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

