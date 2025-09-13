إعلان

"الجنايات" تستكمل محاكمة 9 متهمين بـ"شبكة تجفيف العملة"

05:30 ص السبت 13 سبتمبر 2025

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 9 متهمين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، في القضية المعروفة بخلية "شبكة تجفيف العملة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجه للمتهمين في القضية رقم 13402 لسنة 2024، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخري ارتكبوا جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالي والبنكي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصرين العاملين بالخارج، واعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالإقتصاد القومي للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار وجدي عبد المنعم خلية شبكة تجفيف العملة محاكمة 9 متهمين بشبكة تجفيف العملة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام