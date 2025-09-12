"رماها لما ملقاش فيها فلوس".. القبض على لص الحقائب في القاهرة

القبض على لص الحقائب في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة حقيبة من داخل سيارة عن طريق كسر الزجاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، إلا أنه جرى التوصل لمالك السيارة (محاسب – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، الذي أفاد بسرقة حقيبة بداخلها ملابس من سيارته أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة حلوان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الجريمة "مفك".

وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة بالأسلوب المشار إليه، كما اعترف بارتكاب واقعة أخرى مماثلة والتخلص من الحقائب لعدم احتوائها على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.