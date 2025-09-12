بلاغات متبادلة بين سائقين بعد مشادة على أولوية المرور في الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارته والتعدي بالسب على آخر كان يقوم بتصويره، بمحافظة الجيزة.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 7 من الشهر الجاري، حيث تقدم الطرفان ببلاغات متبادلة بقسم شرطة الشيخ زايد يتهم كل منهما الآخر بالتعدي بالسب والضرب، وذلك على خلفية مشادة نشبت بينهما بسبب أولوية المرور.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.





