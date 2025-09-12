إعلان

صانعة محتوى ترقص بملابس خادشة للحياء.. والداخلية تضبطها

03:26 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

المتهمة

background

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى بعد نشرها مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خارجة ورقصًا بملابس خادشة للحياء العام عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ضبط المتهمة، المقيمة بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، عقب تقنين الإجراءات ومتابعة نشاطها المثير للجدل على الإنترنت.

وأقرت المتهمة خلال مواجهتها بأنها نشرت هذه المقاطع بقصد رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

صانعة محتوى فيديوهات خادشة للحياء الدقهلية رقص بملابس خادشة للحياء
