ضبط طالب أدى حركات استعراضية بسيارة ملاكي في الغربية

كتب - علاء عمران:

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائد سيارة "ملاكى" حركات استعراضية وجلوسه بنافذة السيارة حاملاً ألعاب نارية بيده بالغربية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها طالب لا يحمل رخصة قيادة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال مشاركته بحفل زفاف أحد أقاربه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.