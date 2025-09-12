لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال المونوريل بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلى لشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام؛ لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر".

الأعمال الإنشائية تستلزم غلقا كليًا لشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام فقط اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2025/9/12 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2025/9/14 وعلى أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

وكشفت الإدارة عن إجراء تحويلات مرورية على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال على النحو التالى:-

- المسار البديل الأول حركة المركبات القادمة من كوبرى 15مايو ترغب باستكمال السير إتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يساراً اتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- المسار البديل الثانى الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يميناً إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.