الداخلية تختتم دورة تدريبية حول قواعد نيلسون مانديلا بمعايير دولية



كتب - عاطف مراد:

اختتمت وزارة الداخلية فعاليات دورة تدريبية متخصصة استهدفت رفع كفاءة الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وانعقدت الدورة بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025، تحت عنوان "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل".

وشملت فعاليات الدورة محاور متعددة، من بينها الإطار القانوني للقواعد الدولية الخاصة بمعاملة النزلاء، المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح، متطلبات إنشاء المؤسسات الإصلاحية وفق المعايير الدولية، إضافة إلى آليات إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وصقل قدرات العنصر البشري من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءات الكوادر الأمنية.

وفي ختام البرنامج، أعرب مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة في دعم وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة.