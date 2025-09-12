ضبط 177 قطعة سلاح وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:



نفذت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة خلال 24 ساعة، استهدفت مختلف صور الجريمة، وأسفرت عن نتائج إيجابية واسعة.

ففي مجال مكافحة المخدرات، ضبطت الأجهزة 408 قضية جلب وحيازة، تورط فيها 439 متهمًا، وتم التحفظ على كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت 313 كجم من الحشيش، و350 كجم من بذور البانجو، وأكثر من 54 كجم من الشابو، و32 كجم من البانجو، و26 كجم من الهيروين، و22 كجم من البودر، و22 كجم من نبات القات، وأكثر من 20 كجم من الآيس، وأكثر من 12 كجم من الإستروكس، إضافة إلى 100 جرام من الأفيون و9705 أقراص مخدرة.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 177 قطعة سلاح ناري بحوزة 159 متهمًا، بينها 11 بندقية آلية، و18 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و142 فرد خرطوش، و195 طلقة نارية متنوعة، و10 خزائن، إلى جانب 374 قطعة سلاح أبيض.

وعلى صعيد تنفيذ الأحكام، نفذت الأجهزة الأمنية 48,682 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 434 حكم جناية، و27,295 حكم حبس جزئي، و4,952 حكم حبس مستأنف، و40,601 حكم غرامة، بالإضافة إلى 11,400 مخالفة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 8 تشكيلات عصابية تضم 19 متهمًا ارتكبوا 30 حادثًا، وضبط 22 متهمًا هاربًا، و18 متهمًا من ممارسي أعمال البلطجة، إلى جانب 244 دراجة نارية مخالفة، واسترجاع 7 سيارات مبلغ بسرقتها.

وفي إطار ضبط المرور، تم رصد 27,759 مخالفة متنوعة، وفحص 63 سائقًا على الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة، وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية لعدد 11 سائقًا.

وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لضبط الشارع المصري والحفاظ على أمن المواطنين.