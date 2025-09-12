سرقة توك توك تكشف عصابة إجرامية في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

أثار مقطع قصير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، أظهر شخصين يسرقان مركبة "توك توك" حال توقفها في أحد شوارع الجيزة. الواقعة لم تمر مرور الكرام، فشرطة إمبابة تدخلت بسرعة لتكشف شبكة سرقة مركبة التوك توك وتضع يدها على مرتكبيها.

بتاريخ 5 سبتمبر الجاري تلقى مأمور القسم بلاغًا من سائق بمحل سكنه عن سرقة مركبته أسفل العقار. وبجهود التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهم عاطل وسائق أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم بولاق الدكرور.

اعترف المتهمان بتنفيذ السرقة باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك، وبيع مركبة التوك توك لشخص ثالث، سيئ النية، تبين أنه عاطل أيضًا ومقيم بنفس القسم، تم ضبطه.

وخلال التفتيش، تم العثور على مركبة التوك توك المستولى عليها وفرد خرطوش بحوزة المتهم الأخير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.