انقلاب سيارة أعلى الدائري يصيب 5 أشخاص

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري في اتجاه المنيب، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد نفق الجولف.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي أمام محطة وقود، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق المرور إلى موقع البلاغ لفحص ملابسات الحادث وتسيير حركة السير.