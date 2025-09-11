3 رصاصات أنهت سلسال دم الجيران.. قرار من الجنايات في "جريمة العمرانية"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "3" جنايات الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة شقيقين في واقعة اتهامهما بقتل عامل رمياً بالرصاص أمام منزله في منطقة العمرانية، ثأراً لوالدهما الذي قُتل في مشاجرة عائلية وقعت قبل سبع سنوات في إحدى قري الصعيد، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي حملت رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6091 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، للمتهمين "ر. ن" وشقيقه "م.ن"، تهمة قتل المجني عليه "م. ش" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلاف نشب بين العائلتين، وظناً باطلاً أن ذلك الثأر واجب.

وذكرت النيابة العامة، أن الجريمة وقعت يوم 24 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث باغت المتهم الأول "سائق" المجني عليه بإطلاق ثلاث رصاصات: الأولى أصابت رأسه، والثانية اخترقت ظهره، والثالثة استقرت في فخذه، مستخدماً سلاحاً نارياً أعدّه مسبقاً لهذا الغرض، فأحدث به إصابات مميتة وردت في تقرير الصفة التشريحية، قاصداً إزهاق روحه، وذلك بمساعدة المتهم الثاني الذي تولى مراقبة المجني عليه وتسهيل تنفيذ الجريمة، وفقاً لما جاء في التحقيقات.

كما نسبت النيابة العامة للمتهم الأول حيازة سلاح ناري مششخن "مسدس" و29 طلقة من ذات العيار، دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة كان الإصابة النارية المفردة بالرأس والصدر والظهر والفخذ، وما أحدثته من كسور في عظام الجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا، وتهتك بالرئة والشريان الأيمن، إضافة إلى نزيف دموي بالمخ وتجويفي الصدر والبطن، ما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.