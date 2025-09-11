إعلان

طالبة تستغيث بعد حادث دهس بالجيزة.. والداخلية تكشف التفاصيل

03:33 م الخميس 11 سبتمبر 2025

حادث دهس

background

كتب - عاطف مراد:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة ميكروباص سار برعونة واصطدم بمركبة أخرى في محافظة الجيزة.

وتبين من الفحص أن قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغًا في 23 أغسطس الماضي من طالبة مقيمة بدائرة قسم الهرم، أفادت فيه بتعرضها لإصابة بجرح قطعي خلال الحادث، إلى جانب إصابة عدد من الركاب، عقب اصطدام الميكروباص بسيارة أخرى، قبل أن يلوذ قائده بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة الفيوم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

حادث دهس قائد سيارة ميكروباص وزارة الداخلية
