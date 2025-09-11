تجديد حبس المتهمين بصفع المواطنين في الشارع بالقاهرة

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنح شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد السيوي، تجديد حبس المتهمين بصفع المارة بمنطقة روض الفرج، بعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة 15 يوميًا.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتعدي بالضرب على المواطنين بشكل مهين واستعانتهما بآخر لتصوير ذلك بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، وكذا ضبط القائم على تصوير ذلك المقطع عاطل "له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بالقاهرة.

كما تم ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح وتصويرها بغرض نشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

