حكم قضائي غيابي بحبس رضا عبد العال 3 سنوات

كتب- أحمد عادل:

أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس حكمًا غيابيًا بحبس المحلل الرياضي رضا عبد العال 3 سنوات، في قضية تتعلق برفضه سداد مبلغ مليون و700 ألف جنيه لصالح شبكة قنوات النهار.

وأوضح المحامي جلال محمد جلال، المستشار القانوني لشركة ترنتا للإنتاج الفني المالكة للشبكة، أن الحكم صدر بعد امتناع عبد العال عن سداد المستحقات المالية المشار إليها، تنفيذًا لقرار صادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

ووفي وقت سابق أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 1401 لسنة 2020، والذي ألزم عبد العال بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه لصالح القناة، بالإضافة إلى أي مبالغ أو فوائد مستحقة لاحقًا.

